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Milli sporcu Selene Durna evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Milli sporcu Selene Durna evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
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Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli sporcu Selene Durna, 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Polis, Durna'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sarıyer'de, Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli sporcu Selene Durna(32) 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Durna'nın intihar ettiğini değerlendiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bahçeköy Yeni Mahalle Kayın Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş atletizm takımda mücadele eden milli sporcu Selene Durna (32) yalnız yaşadığı binanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan düşerek yoldaki asfalt zemine düştü. Durna'nın düştüğünü gören komşuları polise haber verdi.

Milli sporcu Selene Durna 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

PARK HALİNDEKİ ARACINDA İNCELEME YAPILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Selene Durna'nın(32) hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi, Selene Durna'nın evinde ve park halindeki otomobilinde inceleme yaptı. Özel bir spor salonunda fitness eğitmeni olarak çalıştığı öğrenilen Durna'nın balkondan atlayarak intihar ettiğini değerlendiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Selene Durna'nın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Milli sporcu Selene Durna 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Daha önce ENKA'da yarışan başarılı sporcunun, geçtiğimiz yıl Beşiktaş forması ile mücadele ettiği öğrenildi. 2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu ciritçi Selene Durna'nın ölüm haberi üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınladı. Kulübün sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, "Atletizm takımımızın milli sporcusu Selene Durna'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Selene Durna'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Milli sporcu Selene Durna 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnceleme Beşiktaş Polis Spor

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