Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Özgün Tiran - Güncel
 - Güncelleme:
Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 32 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 32 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Üsküp beldesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler 3 bölgede Fas ve Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla B.D, A.H, N.A. ve E.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu B.D. ile A.H. tutuklandı.

N.A. ve E.K. ise serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????

AA / Özgün Tiran - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Aziziye Sınır Kapısı, Bulgaristan, Kırklareli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title