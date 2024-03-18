Kırklareli Valiliği Şehitler İçin Mevlit Programı Düzenledi

Kırklareli Valiliğince şehitler için mevlit programı düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programda, cami müezzini Necmeddin Ötün tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Bu ülkenin, şehit ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere geldiğini ifade eden Ekici, Türkiye tarihinin zaferlerle dolu olduğunu kaydetti.

Ekici, şehitlerin rahmet ve minnetle yad edildiğini dile getirdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile vatandaşlar katıldı.