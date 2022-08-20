Kırklareli haber: Kırklareli'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı Güncel Haberler Kırklareli haberler... Kırklareli Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı. Kırklareli Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı, Kapan Cami önünde açılan stantta vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Bölükbaşı, etkinlikte yaptığı konuşmada, muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttıklarını söyledi. Muharrem ayının önemli olduğunu belirten Bölükbaşı, birlik, beraberlik ve paylaşmayı temsil eden muharrem ayının iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Bölükbaşı, tüm vatandaşların muharrem ayını tebrik etti. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran Kırklareli Cami Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli haber: Kırklareli'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.