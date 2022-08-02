Kırklareli gündem haberi: Kırklareli Valisi Ekici, LGS ve YKS'de başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarı gösteren öğrencilerle buluştu.

Ekici, Halk Eğitim Merkezi'nde, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Kentteki başarıyı attırarak daha ileriye taşımak istediklerini belirten Ekici, "Ülkemizde ve dünyada birinci öncelik ekonomi gibi görünse de 21. yüzyılı yakalayabilmek için Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine yükseltmeyi ancak eğitimle sağlayabiliriz.' Başarıyı yakalayabilmek için birlikte hareket etmek önemli." dedi.

Aziz Sancar'ın öğrenciyken günde 18 saat çalıştığını vurgulayan Ekici, bu nedenle herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Ekici öğrencilerle sohbet etti.