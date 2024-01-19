Kırklareli'de taş ocağında kaza: Kamyon uçuruma devrildi, sürücü yaralandı
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir taş ocağında meydana gelen kazada, kamyon uçuruma devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde taş ocağında uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Serhat Kırcı'nın (29) kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyon, Mahya Dağı mevkiindeki taş ocağında yaklaşık 40 metrelik uçuruma devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kırcı, ekiplerce uçurumdan çıkarıldı.
Kırcı, sağlık ekiplerince Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.