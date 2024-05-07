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Kırklareli Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kırklareli Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddelerini görüştü. Toplantıda, 2023 mali yılı gelir ve gider kesin hesabı ile 2023 yılı mali yılı taşınır kesin hesabına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Gündem maddesi ikinci toplantıda görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

Kırklareli Belediye Meclisi mayıs ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında belediyede gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda, 2023 mali yılı gelir ve gider kesin hesabı ile 2023 yılı mali yılı taşınır kesin hesabına ilişkin mali hizmetler müdürlüğünce meclis üyeleri bilgilendirildi. Gündem maddesi 15 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek ikinci toplantıda görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

Bulut, konuşmasında, 31 Mart'taki seçimlerin ardından belediye değişimleri yaşanan bazı belediyeler tarafından ısrarla borçlara ilişkin afişler asıldığını belirtti.

Kırklareli Belediyesi olarak bu tür bir işlem yapmadıklarını ifade eden Bulut, bu konunun ilk konuşması gereken yerin belediye meclisi olduğunu vurguladı.

Belediyenin hesapları ve alımların incelendiğini söyleyen Bulut, "Belediyemizin şirketlerinin piyasa borçları, SGK ve vergi borçlarının toplamı 326 milyon lira. Şirket ve belediye borcu toplamı 859 milyon lira. Bu rakamdan şirketlere belediye borcunu ödediğimizde şirket borçlarının yaklaşık olarak 115 milyon lira azalacağını belirtmek istiyorum. Belediyenin şirketler dahil muhatap olduğu mali yükümlülüğünün 743 milyon liralık bir borcu olduğu anlaşılmıştır." diye konuştu.

Daha sonra gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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