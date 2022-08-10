Kırım'da askeri havaalanında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi öldü Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Saki Askeri Havaalanı'nda dün meydana gelen patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Saki Askeri Havaalanı'nda dün meydana gelen patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın sözde Yönetim Başkanı Sergey Aksyonov, Novofedorivka yerleşim biriminin yakınlarındaki Saki Askeri Havaalanı'nda dün meydana gelen patlamayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve patlama yerinde incelemelerin yapıldığını belirten Aksyonov, "Olayda, 14 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Yaralananlardan biri hastaneye kaldırıldı, diğerleri evlerinde tedavi görüyor." dedi. Aksyonov, patlama nedeniyle 62 apartmanın zarar gördüğünü ve 252 kişinin geçici konaklama merkezlerine yerleştirildiğini aktardı. Olay Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Kırım'ın Novofedorivka yerleşim biriminin yakınlarındaki Saki Askeri Havaalanı'nda bulunan depoda uçak mühimmatlarının patladığı, olayda yaralananların bulunmadığı ve uçakların zarar görmediği bildirilmişti. Güncel AA / Dmitri Chirciu Rusya Kırım Güncel Haberler

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