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Kırıkkale'de otomobilin çarptığı 6 yaya yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı 6 yaya yaralandı

Güncel Haberler

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin cenaze töreninden dağılanlara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin cenaze töreninden dağılanlara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ikindi vakti Halitli köyü mezarlığındaki bir cenaze namazından dönen kalabalığa, aynı cenazeden dönen Ahmet D. (80) idaresindeki 71 DC 147 plakalı otomobil çarptı.

Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilin çarptığı N.U. (71), M.K. (46), M.İ. (70), E.T. (75), I.K. (77) ve F.D. (40) yaralandı.

Ambulanslarla Kırıkkale'deki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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