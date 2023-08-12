Kırıkkale'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2'si çocuk, toplamda 5 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2'si çocuk, 5 kişi tedavi altına alındı.
O.K. idaresindeki 55 ACR 736 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Tadım kavşağında, A.K'nin kullandığı 06 DGE 805 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan S.K. (42), Z.K. (10), G.K. (10), R.U. ve Ş.K, ambulanslarla Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel