Kırıkkale'de mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirildi, 2 zanlı gözaltına alındı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu ilçedeki bir mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Ekipler, düzenlediği operasyonda tarlada 284 kök kenevir ele geçirdi. Şüphelilerin evinde de narkotik köpeği 'TEPE' ile arama yapan ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı buldu. Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.