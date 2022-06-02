Kırıkkale'de baraj gölünde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - Haberler

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Kırıkkale'de baraj gölünde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de baraj gölünde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Bahşılı ilçesinde baraj gölünde önceki gün kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Bahşılı ilçesinde baraj gölünde önceki gün kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Karaahletli köyündeki Kapulukaya Baraj Gölü'nde kaybolan Sinan Ş'yi (24) bulmak için başlatılan arama faaliyetlerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıçlar, AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kırıkkale Belediyesi itfaiyesi ekipleri katılıyor.

JAK ekipleri, su altı kameralarıyla görüntü alırken, dalgıçlar da su altı aramalarına devam ediyor.

Sinan Ş'nin ailesi, yakınları ve arkadaşları da bekleyişlerini sürdürüyor.

Bölgeye gelen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen de aileyle bir süre sohbet ederek, ekiplerden bilgi aldı.

Tekbıyıkoğlu, 31 Mayıs'ta genç bir vatandaşı baraj gölünde kaybettiklerini belirterek, arama ve tarama faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Şu anda JAK, polis, AFAD ve itfaiyeden oluşan 23 kişilik ekibin bölgede bulunduğunu aktaran Tekbıyıkoğlu, "Tatlı su kaynağı olması ve suyun çok net olmamasından dolayı süreç biraz zorlukla ilerliyor. Yarın itibarıyla çevre illerden gelecek destekle beraber ekiplerin sayısını artırıp, bir an önce emaneti sahiplerine teslim etmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Önceki gün tekneyle Karaahletli köyündeki Kapulukaya Baraj Gölü'ne açılan 3 arkadaştan suya giren Sinan Ş, bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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