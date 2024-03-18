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Kırıkkale Üniversitesi'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi konferansı düzenlendi

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Kırıkkale Üniversitesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Bir Milletin Dirilişi' konulu bir konferans düzenledi. Konferansta, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin yanı sıra diğer milletlere de ilham verdiği vurgulandı. Konferansa Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Vali Mehmet Makas ve Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan da katıldı.

Kırıkkale Üniversitesince 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Bir Milletin Dirilişi" konulu konferans gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Mavi Salon'da düzenlenen konferansta, 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'na yüklenen düşman kuvvetlerinin, ezelden beri hür yaşayan milletlere zincir vurma arzularının bütün dünyayı ateşe attığı bir devrin temsilcisi olarak görülebileceğini belirtti.

Çanakkale destanının, Türk milletinin yanında nice milletlerin de hürriyet mücadelesine ışık olduğunu anlatan Örs, şöyle konuştu:

"109 yıldır Türk milletinin belleğinde yaşayan Çanakkale Zaferi, ne mutlu bize ki bugün olduğu gibi her yıl coşkuyla ve hakkıyla anılmaktadır. Bununla birlikte şunu da belirtmemiz gerekir ki bu zaferi ve onun mimarlarını sadece yıl dönümlerinde anmakla yetinmiyoruz. Türk devleti ve milletinin benliğinde onlar her an, her lafta yaşamakta ve yaşatılmaktadır. 1915'te Türk milletinin yedi düvele karşı elde ettiği bu zaferin mümkün kılan Çanakkale ruhu, Anadolu'nun Türk yurdu olarak kesin bir şekilde tescil edildiği Milli Mücadele ile kalmamış, ikinci yüzyılına ulaşan şanlı Türkiye Cumhuriyeti'mizin de en temel şiarlarından olmuştur."

Örs, "Geçmişte olduğu gibi bugün de çeşitli tehditlerle sınanan ülkemiz, Çanakkale'den miras aldığı birlik ve beraberlik içerisinde mücadele azmini kararlılıkla sürdürmektedir." dedi.

Vali Mehmet Makas ise "Çanakkale bir duruştur, ruhtur. O ruhu da kendine dünyaya nizam vermek adına rol biçilmiş olan yüce Türk milleti tarihin her sahnesinde ifa etmiştir. Milletimiz hakkı temsil ederken, dünyaya nizam verirken hiçbir zaman merhameti de elinden bırakmamıştır. Yüce Türk milleti, bütün dünyaya nizam vermek, adaletle ve hoşgörülü bir yönetimi yaymak adına kutlu yürüyüşüne devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan da 1800'lerde Batı'da kurulan düşünce örgütlerinin bu topraklar üzerinde halen planlar yaptığını söyledi.

Konuşmaların ardından Türk Tarihi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Bir Milletin Dirilişi" konulu konferans verdi.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, protokol üyeleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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