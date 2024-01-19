Kırıkkale'de 1320 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 1320 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'dan Kırıkkale'ye sentetik hap getirileceği ihbarı üzerine plakası belirlenen otomobili Kalankadı mevkisinde durdurdu.

Araçtaki U.Ş, S.Z. ve B.Y'nin üzerinde yapılan aramada 1320 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden B.Y. jandarmadaki ifadesinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan U.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.