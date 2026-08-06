Kırgızistan-Rusya Forumu: Ticaret ve Yatırım İşbirliği Güçleniyor

Kırgızistan'ın Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinde 8. Kırgızistan- Rusya Ekonomik Forumu ve 12. Kırgızistan- Rusya Bölgesel Konferansı iki ülkeden yetkililerin ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk'un başkanlık ettiği programlarda, ticaretten enerjiye, dijitalleşmeden sanayiye kadar pek çok alanda konular ele alındı.

Kasımaliyev, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Kırgızistan ile Rusya arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık ve müttefiklik niteliğinde olduğunu belirterek, bu bağların her alanda pekiştirilmesinin Kırgızistan'ın devlet politikasının önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Kırgız tarafının, Rus ortaklarla işbirliğinin genişletilmesine son derece açık olduğunu vurgulayan Kasımaliyev, "Bugünkü forum ve bölgesel konferans, Kırgızistan-Rusya etkileşim sisteminde haklı olarak özel bir yere sahiptir. Burası sadece görüş alışverişinde bulunulan bir platform değil, somut kararların alındığı, ortak projelerin hayata geçirildiği, ülkelerimizin iş dünyası ve bölgeleri arasında doğrudan temasların güçlendirildiği bir alandır." dedi.

"Kırgızistan AEB içi büyümede lider konumda"

Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk ise Kırgızistan ekonomisinin son yıllarda yakaladığı ivmeye dikkat çekerek, bu başarının birlik entegrasyonuyla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Overçuk, "2021-2025 yıllarında Kırgızistan'ın gayrisafi yurt içi hasıla büyümesi yüzde 55,3 olarak gerçekleşti ve bu oran Avrasya Ekonomik Birliği içindeki en yüksek orandır. Sanayi üretimi yüzde 45,5 arttı, sabit sermaye yatırımları 2 katına çıktı ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleriyle olan karşılıklı ticaret hacmi 2,4 kat büyüyerek 5,9 milyar dolara ulaştı." dedi.

İki ülke arasındaki ticaret verilerine de değinen Overçuk, Rusya'nın Kırgızistan'ın en önemli ticari ortaklarından biri olmaya devam ettiğini anlattı. Overçuk, "Kırgızistan'ın dış ticaret hacminin yüzde 27,1'i Rusya'nın payına düşmektedir. Karşılıklı ticaret göstergelerimiz artmaya devam ediyor. 2026 yılının ilk 5 ayında karşılıklı ticaret hacmimiz yüzde 25,5 artışla 2 milyar 300 milyon dolara ulaştı." diye konuştu.

Overçuk, Rusya ile Kırgızistan arasındaki bağları güçlendiren en önemli faktörlerden birinin Rus dili olduğunu vurgulayarak, "Rusya, Rus dili eğitiminin kalitesini iyileştirmeyi desteklemeye devam etmektedir. Bu nedenle 2025-2026 akademik yılında 'Yurt Dışında Rus Öğretmen' projesi kapsamında Kırgızistan'da 170 öğretmen görev yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca iki ülkenin ortak iş projelerinin yer aldığı bir serginin açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Caparov Rusya heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Çolpon-Ata şehrinde Rus heyetindeki bölge yöneticilerini kabul etti.

Zirvenin karşılıklı yarar sağlayan ortaklığa yeni bir ivme kazandıracağına inandığını belirten Caparov, sanayi, ilaç ve tarım ürünleri işleme alanlarındaki ortak girişimleri en umut vadeden başlıklar olarak nitelendirdi.

Caparov, Kırgız tarafının yenilikçi projeleri hayata geçirmek adına Rus yatırımcılara Yüksek Teknoloji Parkı ile Tamçı Özel Finansal ve Yatırım Bölgesi'nin imkanlarını sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA