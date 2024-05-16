Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde Dijital Çağda Dezenformasyon Sempozyumu

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'nin (KTMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Dijital Çağda Dezenformasyon" konulu 4. Uluslararası İletişim Sempozyumu tamamlandı.

KTMÜ İletişim Fakültesi organizasyonunda yapılan iki günlük sempozyum, Türk dünyasının önde gelen medya kuruluşlarının temsilcilerini, iletişim uzmanlarını, bürokratları ve bilim insanlarını bir araya getirdi.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan KTMÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, sempozyumda 33 yüz yüze, 30 çevrim içi olmak üzere toplam 63 bildirinin, 9 ülkeden katılan uzmanlar tarafından okunduğunu bildirdi.

Türk, sempozyumda dezenformasyonun medyada, sosyal medyada, dijital teknolojilerde, siyaset, sağlık ve toplumdaki etkilerini konuştuklarını ve çözüm önerilerini ele aldıklarını belirtti.

"Sempozyuma ilgi yoğun oldu"

Sempozyumu üniversitesinin iletişim alanında uluslararası işbirliklerini güçlendirmek için yaptıklarını belirten Türk, "Sempozyum bizim beklentilerimizin çok üzerine çıktı. Sempozyuma ilgi yoğun oldu. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya ve İran'dan kendi alanında uzman akademisyen, genel müdür ve bakan katıldı."

Sempozyumun ilkinin 2005'te, ikincisinin 2012'de, üçüncüsünün 2014'te yapıldığını anımsatan Türk, bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri Uluslararası İletişim Sempozyumu'nun bildiri kitabının, 14 Haziran'da yayınlanacağını söyledi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki sempozyuma, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Basın İlan Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Anadolu Ajansı, TRT, Kırgızistan Radyo ve Televizyon Kurumu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, ULAK Haberleşme katkı sağladı.