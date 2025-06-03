Kirada artış oranı yüzde 45,8 oldu

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) bağlı kira artış oranı Haziran ayından itibaren yüzde 45,8 oldu. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akçam, "Bu ay içerisinde 20 bin lira kirayla oturan bir kiracımız, önümüzdeki ayın artışında eğer yılı doldu ise, 45,8 oranında bir artış yaparak 29 bin küsur liraya ulaşan bir rakamla yeni yılda kira bedelini devam ettirecek" dedi.

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre enflasyon, Mayıs'ta aylık bazda yüzde 1,53 olurken, yıllık bazda yüzde 35,41'e geriledi. TÜFE'ye bağlı 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tavan zam oranı ise yüzde 45,8 oldu. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akçam, "Geçen aya göre 3 puan daha aşağı inmesiyle dükkanlarda ve konutlarda 45,8 oranında bir kira artışı olacak gayrimenkul sahipleri tarafından. Geçtiğimiz temmuz ayı içerisinde yüzde 25'lik zam uygulaması 2 yıl sürdü ve bitti. O kalktıktan sonraki süreçte de ticarilerdeki artışın aynısı konutlarda da seyretti. İlk başlangıcında 60'lardaydı artış oranları. Ama birkaç ay içerisinde yüzde 45,8'e kadar düştü. Önümüzdeki ayda da biz bununla ilgili aşağıya doğru gideceğini öngörüyoruz. Çünkü enflasyonun aşağıya doğru gitme eğiliminde olduğu bir dönemde de kira artışlarında aşağıya doğru inmemesi mümkün değil" dedi.

'20 BİN LİRA OLAN BİR KİRA, 29 BİN LİRAYA ULAŞACAK'

Akçam, Ankara'da kiracı sirkülasyonunun fazla olmasından kaynaklı konut ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, "Örneğin bu ay içerisinde 20 bin lira kirayla oturan bir kiracımız, önümüzdeki ayın artışında eğer yılı doldu ise 45,8 oranında bir artış yaparak aşağı yukarı 29 bin küsur liraya ulaşan bir artışla yeni yılda kira bedelini devam ettirecek. Enflasyon oranlarının yüksek olmasından kaynaklı bu artışların da tamamen bir anda aşağı inmesi söz konusu değil. Ama zamanla, önümüzdeki dönemde yüzde 25'lik artışın daha aşağısına doğru inmesi beklentisi içerisindeyiz. Ankara'da kiralık konut tarafında, büyükşehir olduğu için, başkent olduğu için öğrenci sayımız fazla, memur sayımız fazla, genç nüfusumuz fazla, dolayısıyla sirkülasyonu çok olan bir il. Aynı zamanda doğal afetler olduğu zaman bölge olarak daha güvenli görülen bir il olduğu için, kiralık konut ihtiyacı biraz daha fazla. Ama geriden gelen bir imalat, bir arz noktasında eksik olduğu için, Türkiye genelinde olduğu gibi, yüksek fiyatlarla bir çıkış var. ve son birkaç ay içerisinde de kış olması sebebiyle biraz stabil seyirde gidiyor. Ama önümüz yaz, yazın memur tayinleri, öğrencilerimizin okullara yerleşmesi gibi birçok nedenlerle bir miktar daha yukarıya doğru bir artış gösterir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'GAYRİMENKUL SAHİPLERİNE FİYAT ARTIŞI CEZASINI OLUMLU KARŞILADIK'

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren fiyat artışlarının tespiti ve cezalandırılmasına ilişkin değişiklikten memnun olduklarını ifade eden Akçam, "Tabii hükümetimizin, devletimizin aldığı önlemler var. Kira fiyatlarının yukarıya doğru çıkmamasıyla ilgili elektronik takip sistemleri kuruldu. Elektronik kontrat sistemleri kurulması gibi yukarı doğru çıkmanın önüne geçecek bir sürü engel konuldu. Yine gayrimenkul sahipleri ilan portallarında fiyat artışı gösterdiği zaman 250 bin lira bir cezayla karşı karşıya kalacak. Türkiye'deki fiyatlama neyse Ankara'mızda da bu oranda bir artış söz konusu; ama eksik konuttan kaynaklı ister istemez yüksek rakamlarla tekrar devam edeceğini düşünüyoruz. Depremden hemen sonra, fiyatları ilan portallarında yukarı çıkaran gayrimenkul sahiplerinin tespitiyle her birine 250'şer bin lira bir ceza yazıldı Ticaret Bakanlığı tarafından. 2 gün önce de bu yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlandı. Bundan sonraki süreçte fiyatı yukarıya çıkaracak 'art niyetli' diye tabir ettiğimiz gayrimenkul sahipleri ilan portallarında fiyatı yukarı çıkardığı zaman o algoritmaya takılacak ve cezayla karşı karşıya getirilecek. Bundan önceki dönemlerde de sadece emlak danışmanlarına bir ceza yazılıyordu. Ama şu an doğal olan, olması gereken durum olarak esas fiyatı yükselten taraf gayrimenkul sahibi olduğu için bu uygulama da camiamız tarafından çok olumlu karşılandı" diye konuştu.

Akçam, "Buradan ben aslında gayrimenkul sahiplerine bir mesaj göndermek istiyorum. Lütfen çok böyle aşırı bir fiyatla, kiracıları üzecek ve önümüzdeki dönemde de yoracak, ödeyemeyecek şekle sokacak rakamlarla evlerini kiraya vermesinler. Çünkü çok anlamsız hareketlerin içerisinde oluyorlar bazı art niyetli ev sahipleri. Örneğin 30 bin liralık bir evin kiracısını farklı şekilde çıkarıp o evi 100 bin liraya kadar yükselten ev sahiplerine zaman zaman şahit oluyoruz. ve dolayısıyla tabii ki vicdanı da biraz elden bırakmamak lazım diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Celal ATALAY/ANKARA,