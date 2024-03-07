Kilis'te Zeytin Bahçesine Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti
Kilis'in Musabeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, zeytin bahçesine devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde zeytin bahçesine devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Can (53) idaresindeki 27 UL 657 plakalı hafif ticari araç, Hüseyinoğlu köyü mevkisinde yoldan çıkarak zeytin bahçesine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Can'ın cesedi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna gönderildi.