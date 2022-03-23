Kilis'te sulama göletine düşen çocuk hastanede hayatını kaybetti - Haberler

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Kilis'te sulama göletine düşen çocuk hastanede hayatını kaybetti

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te sulama göletine düşen çocuk hastanede hayatını kaybetti

Kilis'in Musabeyli ilçesinde gölete düşen 8 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MUSABEYLİ, KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde gölete düşen 8 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haydarlar köyüne ailesiyle ziyarete giden Eymen Talha Yıldırım, arkadaşlarıyla köyün yaklaşık 1 kilometre dışındaki sulama göletinin yanında oynamaya gitti.

Dengesini kaybederek gölete düşen Yıldırım'ı, arkadaşlarının haber verdiği çocuğun ailesi ve köylüler kurtardı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Musabeyli, Kilis, Güncel, Haberler

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