Kilis'te "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe katılanlar "Her gün 10 bin adım","Sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, "Sağlık İçin Hareket Et Günü" dolayısıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Hareket etmenin sağlık açısından çok önemli olduğunu aktaran Söylemez, her gün 10 bin adım yürüyüş yapılması gerektiğini vurguladı.