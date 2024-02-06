Kilis'te depremde hayatını kaybedenler anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı nedeniyle, Kilis'te hayatlarını kaybedenleri anma ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kilis'te felaketin yıl dönümü dolayısıyla, 04.17'de AFAD koordinasyon merkezinde, Kilis Valisi Tahir Şahin başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını dileyen Şahin, şunları kaydetti:

"İlimiz dahil 11 ili etkileyen asrın felaketinde şehrimizde ilk etapta AFAD merkezine 40 binanın yıkıldığına yönelik ihbar geldi. Depremde 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. 65 vatandaşımız sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı. Tüm deprem döneminde hayatını kaybeden yaklaşık 53 binin üzerinde vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Kilis'te depremin ilk anından itibaren AFAD Koordinasyon Merkezi'nde 7/24 çalışma esasına dayalı olarak bütün kurumların en üst seviyede koordinasyon ve işbirliğini sağladığını belirten Vali Şahin, depremin ardından ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının hızlı bir şekilde koordinasyon ile hareket ettiğini söyledi.

Depremin hemen ardından 406 yaşam konteyneri kurulduğunu kaydeden Şahin, kırsal alanda ise 699 konteynerin kurulduğunu belirtti.

Kentteki kalıcı konutların hızla yükseldiğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli, Kilis'te depremin hemen arkasından 94 bin 636 bağımsız yapıyı incelemiş, 457 binanın yıkık, 151 binanın acil yıkılacak,1926 binanın da ağır hasarlı olduğunu, 488 binanın da orta hasarlı olduğunu tespit etmiştir. Hızlı bir şekilde yıkım işlemleri gerçekleştirilmiş ve şehrimizde enkazın yüzde 98'i kaldırılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle bir yıl içerisinde hemşerilerimize köy konutlarının ve beraberinde TOKİ başkanlığımızın gerçekleştirdiği konutların yapım süreci başlanmış. İlimizde Atatürk Mahallesi'nde yapımı devam eden 1099, Deveciler Mahallesi'nde 645, Polateli İlçemizde ilçemizde de 111 TOKİ konutunun yapımı hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kilis merkezde 645, Polateli ilçesinde 111 konutumuz teslim aşamasına gelmiştir."

Şahin, 486 köy konutunun ihalesinin yapıldığını, yapım sürecinin devam ettiğini ve 136 köy konutunun kısa zamanda bitirilerek hak sahiplerine teslim edileceğini sözlerine ekledi.