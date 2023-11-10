Kilis'te "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" bilgilendirme toplantısı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla uygulanan "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında KOSGEB tarafından Kilis'te bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla uygulanan "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında KOSGEB tarafından Kilis'te bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı depremden etkilenen bölgelerdeki KOBİ'lere yönelik "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" ile KOBİ'lere can suyu olmak istediklerini söyledi.

İbrahimcioğlu, deprem bölgesindeki diğer illerde işletmelere ölçeklerine göre belirlenen tutarlarda kredi desteği sağlanacağını ifade etti.

Dünya Bankası işbirliğinde deprem etkilenen 11 ile 450 milyon dolar destek vereceklerini dile getiren İbrahimcioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya bankası ile geliştirdiğimiz ve KOSGEB aracılığıyla dağıtılacak olan bu destek 450 milyon dolar olup, bunun minimum ve maksimum miktarlarını da arttırdık. Normalde 120 bin TL ola desteği 200 bin lira, 500 bin lira olan desteği de 750 bin liraya yükselttik."

İbrahimcioğlu, bu programdaki en önemli ve tek şartın işletmeyi aynı ilde yeniden kurmak olduğunu kaydetti.

Kilis Valisi Tahir Şahin ise kentin depremden etkilendiğini aktararak, "Kilis az hasarlı bina sayısı oransal olarak yüksek bir şehir. Deprem sonrası Kilis hem kendine hem de çevresine yetmeye çalışan bir şehir. Bu şehirde ticaret yüzyıllardan beri var. O yüzden bu destekler ilimiz için çok önemli. Bu can suyu desteğinin biz sele dönüşmesini istiyoruz." dedi.

Şahin, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa Belediye Başkanı Servet Ramazan ile Ticaret Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve ilgililer katıldı.