Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kilis'te bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Kilis'te bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Kilis'te bir kişiyi evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla bir şüpheli Mersin'de gözaltına alındı.

Kilis'te bir kişiyi evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla bir şüpheli Mersin'de gözaltına alındı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Mehmet Sanlı Mahallesi Erdoğan Bayraktar Caddesi'ndeki bir rezidansta 13 Mayıs'ta R.K'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Ekipler, Mersin'de belirlenen bir adrese düzenlediği operasyonda olayın şüphelisi H.R.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin işlemlerinin ardından Kilis'e getirileceği öğrenildi.

Kilis Seçim Sonuçları
Kilis Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kilis Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Mersin Kilis Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title