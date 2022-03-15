Kılıçdaroğlu'nun temelini attığı Buca Metrosu ihalesi iptal edildi

İZMİR (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Şubat'ta İzmir'de temel atma törenini gerçekleştirdiği Buca Metrosu'nun ihalesi, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kararı temyiz edeceklerini bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'tarihin en büyük yatırımı' olarak duyurulan Buca Metrosu ihalesini, 3 milyar 921 milyon 408 bin liralık teklifle Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. kazandı. Metronun temel atma töreni, 14 Şubat'ta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla yapıldı.

"CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ni defalarca uyardık. Tarihin en büyük yatırımı diye duyurup şaşalı törenlerle temel attıkları Buca Metrosu da tıpkı diğer işleri gibi sakat doğdu. Buca Metrosu ihalesinin 529 milyon TL fazla teklif veren firmaya teslim edilmesine yargı 'dur' dedi. Soyer ise 'Hiçbir şey çıkmaz bundan' diyecek kadar zararda ısrarlı! Görünen o ki; yine burnunun dikine gidecek ve işi çıkmaza, zaman ve kaynak kaybına sürükleyecek. Buca Metrosu da tarihe, 'en büyük' değil, 'kayıpların ve krizlerin projesi' olarak geçecek."