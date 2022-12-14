Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na Destek: "Sarayı Son Kez Uyarıyorum; Yargının Üzerinden Elinizi Çekin. Bu Halk Kimsesiz Değildir. Aklınızı Başına Alın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Kılıçdaroğlu, “Ekrem başkanın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim daha önce ‘Sözlerin kime yönelik olduğu, muhatabı belli. Tartışmasız Süleyman Soylu’ya karşı söylediği belli’ demişti. Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında verilecek her karar saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Sarayı son kez uyarıyorum; yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir. Aklınızı başına alın” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Kılıçdaroğlu, "Ekrem başkanın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim daha önce 'Sözlerin kime yönelik olduğu, muhatabı belli. Tartışmasız Süleyman Soylu'ya karşı söylediği belli' demişti. Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında verilecek her karar saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Sarayı son kez uyarıyorum; yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir. Aklınızı başına alın" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, incelemeler için bulunduğu Almanya'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın bugünkü duruşması ile ilgili görüntülü açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili video paylaşımını Twitter hesabından "Adalet, adalet, adalet" notuyla paylaştı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Ekrem başkanın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim daha önce 'Sözlerin kime yönelik olduğu, muhatabı belli. Tartışmasız Süleyman Soylu'ya karşı söylendiği belli' demişti. Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında verilecek her karar saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Sarayı son kez uyarıyorum; yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir. Aklınızı başına alın."