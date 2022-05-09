KİK ve BM yetkilileri, Yemen'deki çatışmaları sona erdirme çabalarını görüştü

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ile Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 7 yıldır iç savaşın devam ettiği Yemen'deki çatışmaları sona erdirme çabalarını ele aldı.

KİK Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Hacraf ile Grundberg Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, BM tarafından ilan edilen ateşkes başta olmak üzere Yemen'deki çatışmayı sonlandırma yönündeki en belirgin uluslararası çabaların görüşüldüğü aktarıldı.

KİK Genel Sekreteri Hacraf, Yemen'de güvenlik ve istikrarı sağlamanın yanı sıra Yemen halkı için kalkınma ve barışı tesis etmeyi amaçlayan tüm çabaları desteklediklerini vurguladı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreyle ateşkes ilan edilmişti

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ile Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Yemenli taraflar arasında bugün yerel saatle 19.00'da iki ay süreyle ateşkes başladı. Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

Yemen ordusu 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada "İran destekli Husilerin, BM gözetiminde varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürmesine rağmen kendilerinin ateşkese bağlı kalmaya devam edeceklerini" bildirmişti.