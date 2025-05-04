Kick boksçu anne baba 3 çocuğuyla beraber ringlerin tozunu attırıyor

Yıllarca Türkiye'yi turnuvalarda temsil eden ülkenin ilk kadın milli kick boksçularından Havva Gül Aygünoğlu Çiçek, kick boks milli takım antrenörü eşi Ömer Çiçek'le birlikte aynı sporu yapan 3 çocuğunu dünya şampiyonasına hazırlamak için ringlerde ter döküyor.

Türkiye'nin ilk kadın milli takım sporcularından 45 yaşındaki Havva Gül Aygünoğlu Çiçek, 1998 yılından bu yana kick boksta uluslararası turnuvalarda ve Türkiye'de çok sayıda şampiyonluk elde etti.

Kariyerini antrenörlük yaparak sürdüren Çiçek, milli takım antrenörü eşi Ömer Çiçek'le yeni yetenekler yetiştiriyor.

Ömer Çiçek ile evliliklerinden dünyaya gelen 21 yaşındaki Yusuf Eren Çiçek, 16 yaşındaki Ahmet Kerem Çiçek ve 12 yaşındaki Hatice Ceren Çiçek de yaklaşık 5 yaşlarındayken kick boks ile tanışarak, anne ve babalarının izinden gidip defalarca Türkiye ve Avrupa birincilikleri kazandı.

Çiçek çifti, sporculuk kariyerlerinin zirveye ulaşmasının ardından şimdi de çocuklarının ringdeki başarılarını gururla izliyor.

Çocukları küçük yaşlarda annelerini tribünden izlerken, şimdi anne ve babaları da antrenörleri olarak onları tribünden izliyor ve yönlendiriyor.

Kick boksçu antrenör anne, baba ve 3 kardeş, şimdi dünya kupasına hazırlık için ringlerde ter döküyor.

"Roller değişti"

Çiçek, AA muhabirine, 1998 yılında ilk kadın milli takım sporcularından biri olduğunu, şu an da antrenörlük yaptığını anlattı.

Çocukları Yusuf Eren, Ahmet Kerem ve Hatice Ceren Çiçek'in de küçük yaşta kick boksa yöneldiğini belirten Çiçek, "Çocuklarım doğduklarından beri çok hareketliydi. Aslında enerjilerini atsınlar diye başlattık. Daha sonra devamı geldi. Onlar da sevdiler ve devam ettiler, başarıları da art arda geldi. Onlar tribünden beni izlerken ben maç yapıyordum, şimdi onlar ringde ben tribünde onları izliyorum. Roller değişti." diye konuştu.

Çiçek, hem anne hem de antrenörleri olmanın kolay olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kolay değil ama yorgunluğu da sonuçları da güzel. Evde de antrenmanlarda da hemen hemen aynıyım. Ama evde ister istemez antrenör kimliğimizi fazla üstümüzden çıkartamıyoruz. Çünkü yoğunlukla antrenör olarak çalıştığım için eve geçince çok da anne gibi olamıyorum. Yine orada da antrenör kimliğim devam ediyor."

Eşi ve 3 çocuğuyla aynı sporu yapmalarının büyük keyif verdiğini ifade eden Çiçek, bir arada olmaktan mutlu ve memnun olduğunu kaydetti.

Maçlara ailecek gittiklerini belirten Çiçek, "Haftanın neredeyse her günü antrenman yapıyoruz. Okul ile beraber sporun belli zorlukları olabiliyor ama çocuk yapmak isterse çok programlı oluyor. Sorumluluk duygusu gelişiyor, derslerinde başarıları artıyor. Sürekli ders, kitap olunca beyin yoruluyor ama bu şekilde daha zinde oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Çiçek, çocuklarının yakın zamanda yapılacak dünya kupasına hazırlandığını ifade ederek, hem antrenörleri hem de anneleri olarak çocukları için hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

"Ailelerin destek olmalarını isteriz"

Tribünden çocuklarını izlerken çok heyecanlandığını kaydeden Çiçek, şunları dile getirdi:

"Ben maça çıktığımda çok heyecanlandığımı hissetmezdim ama onlar maça çıktığı zaman anksiyete atakları başlıyor bende. Heyecandan kıvranıyorum. Onları izlerken çocuklarımda kendi gençliğimden çok daha fazlasını görüyorum. Azim yönünden de son ana kadar pes etmemek yönünden de kendimden çok daha fazlasını görüyorum."

Çiçek, aile desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, ailelere şu önerilerde bulundu:

"Atletik yapısı müsait çocuklar geliyor, aile desteği olmayınca mutlaka çocukta bir eksiklik kalıyor. Biz ne kadar psikolojik olarak onlara yardımcı olmaya çalışsak da kendini ruhen tam hissedemiyor. Ailelerin destek olmalarını isteriz kesinlikle. Çünkü dışarıda farklı hatalar yapmalarındansa salon ortamında bir antrenörün gözetiminde olmaları çok daha iyi. Gelsinler burada saçmalasınlar gerekirse. Dışarıda herhangi bir sıkıntıya uğramasınlar."

"Çocuklarım ringdeyken heyecandan ayaklarım titriyor"

Milli takım antrenörü kick boksçu baba Ömer Çiçek, çocuk yaşlarda bu spora başladığını, şimdi de eşiyle birlikte kick boksçu çocuklarının antrenörlüğünü yaptıklarını söyledi.

Çocuklarıyla aynı sporu yapmanın çok keyifli olduğunu ifade eden Çiçek, evde genelde antrenör ve baba kimliğini karıştırmadığını, en çok Avrupa şampiyonu Ahmet Kerem ile antrenman yapmaktan keyif aldığını anlattı.

Turnuva için çok yoğun şekilde hazırlandıklarını, çocukları ringe çıktığında çok heyecanlandığını belirten Çiçek, şöyle devam etti:

"Ben yıllarca dövüştüm. Birçok spor dalında mücadele ettim. Ben takım arkadaşlarım tarafından sakin bir genç olarak da bilinirdim ama kendi çocuğunuz olunca süper değişiyor. Dıştan belki belli etmiyorumdur ama ayaklarım titriyor, hayatımda yaşadığım en üst heyecan olabilir. Ahmet Avrupa şampiyonu olduğunda kız kardeşi ağlayarak ağabeyine koştuğunda tarif edilmez bir sevinç yaşamıştım, kızımın mutluluktan ağlaması beni çok etkilemişti. Çok fazla Türkiye şampiyonlukları yaşadık, şimdi hedef tekrar Avrupa şampiyonluğu. Sonra dünya kupası maçımız var. Tekrar milli takıma girip ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz."

"Annem ringlerdeyken 'Ben de bu sporu yapacağım.' diyordum"

Hatice Ceren Çiçek, çocukken annesini tribünden izlediğini, şimdi onunla turnuvalara hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Annem ben doğmadan önce de bu sporu yapıyordu. Beni de yanında götürüyordu, ben bir süre sonra orada uyuyordum. Annem ringlerdeyken 'Ben de bu sporu yapacağım.' diyordum. Anneme çok özeniyordum ve gururlu hissediyordum. Ben çocukken annemi tribünden izliyordum, şimdi de antrenörüm olarak o beni tribünlerden yönetiyor. Bu sporu çok seviyordum. Annem, babam ve ağabeylerimle bu sporu yapmak bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Çok güzel bir duygu, bu konuda bence çok şanslıyım. Antrenmanlarımız çok istikrarlı geçiyor."

Annesiyle kondisyon, babasıyla da teknik çalıştıklarını belirten Çiçek, "İkisiyle de çalışmayı çok seviyorum. Ailemde herkes sporcu olduğu için bu sporda daha istikrarlı ilerliyorum." dedi.

Hatice Ceren Çiçek, anne ve babasının evde bazen ebeveyn ve antrenörlük rollerini karıştırdığını kaydederek, "Annemle babam bazen birbirlerine 'Hocam' diye hitap ediyor. Bazen rolleri karıştırıyorlar. İlk hedefim gençlere girdiğimde ilk yılımda milli sporcu olmak. Antrenmanlarda ağabeylerime bazen çok gıcık oluyorum, bazı konularda beni çok zorluyorlar. Ama yine de şanslı hissediyorum bir yandan da onlar beni geliştiriyor." ifadelerini kullandı.

"Hedefim dünya şampiyonluğu"

Avrupa şampiyonu Ahmet Kerem Çiçek, anne ve babasının antrenörü olduğu için şanslı hissettiğini ifade ederek, "Bazen evde anne ve babama seslenirken 'Hocam' diye sesleniyorum. Antrenmanlar çok yorucu. Önümüzde turnuva var, çalışmaya devam ediyoruz, hedefim dünya şampiyonluğu." dedi.

Yusuf Eren Çiçek de babasıyla antrenman yapmanın biraz daha kolay olduğunu, annesiyle çalışırken daha çok zorlandığını belirterek, "Bu spor sert bir spor olarak görünüyor. Ama bütün önlemler alınıyor. Dolayısıyla bu sertlikten etkilenen de olmuyor." diye konuştu.