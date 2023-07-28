Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerden sembolik buluşma

Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Tatar ve Hristodulidis, Kayıp Şahıslar Komitesi'ni birlikte ziyaret ederek kayıpların bulunmasına yönelik çalışmalara tam destek verdi. AB, buluşmayı "sembolik bir adım" diye nitelendirdi.Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Ersin Tatar ve Nikos Hristodulidis bugün Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı'na ortak bir ziyaret gerçekleştirdi. Komitenin çalışmaları hakkında bilgi alan iki lider, yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaretlerinin ardından basına ayrı ayrı değerlendirmeler yaparak KŞK'nın çalışmalarının önemine vurgu yaparak desteklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Ofisi Sözcüsü tarafından okunan ortak açıklamada, liderlerin KŞK'nın tamamen insani çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek Komite'yi siyasi konulardan ayrı tutmanın önemini teyit ettikleri belirtildi. "Tüm ilgili taraflara bu önemli çalışmaları siyasileştirmeme çağrısı yapan" Tatar ve Hristodulidis, olası gömü yerleri hakkında bilgi sahibi olan kişileri, bu bilgileri KŞK ile paylaşmaya çağırdı.

1981 yılında BM himayesinde Kıbrıslı Türk ve Rum liderler arasında varılan anlaşmayla kurulan KŞK, 1963-1964 yıllarındaki toplumlar arası çatışmalar sırasında ve 1974 olayları sırasında kaybolan 492'si Kıbrıslı Türk ve bin 510'u Kıbrıslı Rum olmak üzere 2002 kişinin bulunması, kimlik tespiti ve kalıntılarının ailelerine iadesini hedefliyor. Kıbrıslı Türk ve Rumlarla BM temsilcisinden oluşan KŞK'nın faaliyete geçtiği 2006 yılından bu yana, 292 Kıbrıslı Türk ve 741 Kıbrıslı Rum olmak üzere toplam bin 33 kişinin kimliği tespit edilerek ailelerine iade edildi. Halen 769 Kıbrıslı Rum ve 200 Kıbrıslı Türk kayıp durumda.

AB: Sembolik adımı memnuniyetle karşılıyoruz

Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Hristodulidis ile dünyada sadece Türkiye tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Ada'da çözüm için çabaların yeniden yoğunlaştığı bir dönemde bir araya gelmesi Avrupa Birliği'nce memnuniyetle karşılandı.

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bu sembolik adım, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bir ilerlemenin beklendiği bir dönemde atılmıştır. Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini kolaylaştırmak için yardım sağlamaya devam etmekte ve bu çabalar kapsamında Avrupa Komisyonu Kayıp Şahıslar Komitesi'ne önemli bir destek vermekten gurur duymaktadır" denildi.

AB'nin 2006 yılından bu yana yaklaşık 36 milyon euroya erişen finansmanla KŞK'nın çalışmalarına en büyük katkıyı sağlayan taraf olduğu vurgulanan açıklamada, "AB finansmanı, her iki toplumdaki kayıp ailelerinin yaralarının sarılmasına yardımcı olmak amacıyla sürecin tüm aşamalarında yer alan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk bilim insanlarından oluşan iki toplumlu ekiplerin çalışmalarını desteklemektedir. Bu çalışmalar adadaki uzlaşı çabalarının önemli bir boyutunu oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Görgü tanıkları ölüyor" uyarısı

KŞK'nın BM tarafından atanan üyesi Paul-Henri Arni, AP ajansına yaptığı açıklamada KŞK'nın şimdiye kadar toplam kayıpların yüzde 51,5'inin kimlik tespitini yaparak ailelerine iade ettiğini, ancak kayıpların bulunma olasılığının giderek azaldığını belirtti. Kalanlar arasında en zor vakaların, öldürüldüğü yerden farklı bir noktada görgü tanıkları olmadan gömülen vakalar olduğuna işaret eden Arni, "Görgü tanıkları yaşama veda ederken şu an yeni bilgilere ulaşılması önem taşıyor. Bu nedenle liderlerle, eski muharipler gibi kendi sahip oldukları ağlar üzerinden bize nasıl yardımcı olabileceklerini görüştük" dedi.

Arni, KŞK'ya ek finansman sağlanması durumunda 65 yeni kazı alanındaki ekip çalışmalarının hızlandırılabileceğini belirtti. Rum lider Hristodulidis de AB'den ek finansman için resmi talepte bulunacağını söyledi.

KŞK'nın 3,2 milyon euroluk yıllık bütçesinin yaklaşık yüzde 80'ini AB finanse ediyor.