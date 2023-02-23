Kıbrıslı Rum ve Türk liderler Lefkoşa'da buluştu

12 Şubat tarihinde yapılan seçimlerde Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar ile Lefkoşa'da bir araya geldi.Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar ile Lefkoşa'da bir araya geldi. Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki tampon bölgede, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart'ın konutunda yapılan toplantı sonrasında Hristodulidis, "Çıkmazdan çıkmak zorundayız" diye konuştu. Tatar da toplantının iyi geçtiğini ifade etti.

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nden (UNFICYP) yapılan açıklamada, toplantının "açık ve yapıcı" olduğu belirtildi. Açıklamada iki liderin "Türkiye ve Suriye'de, aralarında Kıbrıslı Türklerde olmak üzere, binlerce cana mal olan depremler de dahil olmak üzere birçok konuyu" ele aldığı belirtildi. İki liderin ayrıca depremde hayatını kaybedenler ve aileleri için "sempatilerini ifade ettikleri" kaydedildi.

"Çıkmazı aşmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım"

Hristodulidis yaklaşık iki saat süren toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "İlişkilerin şu anki durumu Kıbrıs sorununun çözümü olamaz, ne Kıbrıslı Rumlar ne de Kıbrıslı Türkler için" dedi. "(Görüşmede) Sayın Tatar'dan beklemediğim bir şey duymadım" diyen Hristodulidis, "Temel konularda yaklaşım farklılıklarını ve anlaşmazlıkları kabul etmekle birlikte çıkmazı aşmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumu ifade ettim" diye konuştu.

Kıbrıslı Türk ve Rum liderler arasında yeni bir toplantı kararlaştırılmadı. Hristodulidis, Tatar ile eşlerin de katılımıyla bir araya gelme önerisinde bulunduğunu açıkladı.

2018-2022 yılları arasında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin merkez sağ çizgideki hükümetinde dışişleri bakanlığı görevinde bulunan Hristodulidis 12 Şubat tarihinde düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmayı başardı. Hristodulidis'in 28 Şubat tarihinde yemin ederek Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak resmen göreve başlaması bekleniyor.

Kıbrıs 1974 yılında Yunanistan'da askeri darbe ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı askeri harekat sonrasında kuzey ve güney olarak ikiye bölündü. Adanın kuzeyinde ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından resmi olarak tanınmıyor. Hukuken tüm adayı temsil etme hakkına sahip olan güneydeki devlet ise 2004 yılından beri Avrupa Birliği (AB) üyesi. AB hukuku ve kuralları ise fiilen sadece adanın güneyinde geçerli.