Kıbrıs gazisi Mehmet Özkorkmaz'ın cenazesi İslahiye'de defnedildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Özkorkmaz'ın cenazesi toprağa verildi. İslahiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Özkorkmaz için askeri tören düzenlendi ve cenazesi asri mezarlığa defnedildi. Törene, yakınları ve ilçe yetkilileri katıldı.