Kıbrıs gazisi Mehmet Özkorkmaz'ın cenazesi İslahiye'de defnedildi
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Özkorkmaz'ın cenazesi toprağa verildi. İslahiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Özkorkmaz için askeri tören düzenlendi ve cenazesi asri mezarlığa defnedildi. Törene, yakınları ve ilçe yetkilileri katıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Özkorkmaz'ın cenazesi toprağa verildi.
Rahatsızlığının ardından kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Özkorkmaz için Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde askeri tören düzenlendi.
Cenaze namazı ve törenin ardından Özkorkmaz'ın cenazesi, ilçedeki asri mezarlığa defnedildi.
Törene, Özkorkmaz'ın yakınlarının yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay Sedat Mercan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Şubesi Başkanı Süleyman Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.