Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı ihalesi yapıldı.

Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen ihale öncesi yaptığı konuşmada, gelecek yıl Osb'de fabrika bacalarının tütmeye başlayacağını söyledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise bir organize sanayi bölgesi olma hayallerini Gıda OSB ile taçlandırdıklarının belirtti.

OSB altyapısı için 6 firmanın katıldığı ihaleyi Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, Gıda OSB Müdürü Murat Sınar, firma yetkilileri ile mahalle muhtarları takip etti.

Trakya'da geçen ay 262,8 milyon dolar ihracat yapıldı

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de geçen ay 262,8 milyon dolar ihracat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) aralık ayı ihracat istatistikleri açıklandı.

Buna göre Edirne'de ihracat 8,3, Kırklareli'nde 30,4, Tekirdağ'da ise 224,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Edirne'de ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 düşerken, Kırklareli'nde yüzde 3,2, Tekirdağ'da ise yüzde 24 artış gösterdi.