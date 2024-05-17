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Kenya Devlet Başkanı Ruto: Afrika'ya Fırsatlar Kıtası Olarak Bakmalıyız

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Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Afrika'nın kendine has özellikleri nedeniyle fırsatlar kıtası olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Ruto, Afrika'nın potansiyelini fırsatlara ve yatırıma dönüştürmek istediklerini vurguladı. Ayrıca, Afrika'nın güçlü finansal altyapı ve uzun vadeli kaynaklara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Afrika ülkelerinin farklı sorunlarla mücadele etmesine rağmen kendine has özellikleri nedeniyle Afrika'ya fırsatlar kıtası olarak bakılması gerektiğini belirtti.

Ruto, Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen Africa CEO Forum'da yaptığı konuşmada, Afrika kıtasının önemine dikkati çekti.

Devlet Başkanı Ruto, "Afrika olarak ciddi zorluklarımız var ama muazzam potansiyelimizi fırsatlara ve yatırıma dönüştürmek istiyoruz. Bu nedenle Afrika'ya fırsatlar kıtası olarak bakmalıyız." ifadesini kullandı.

Afrika ülkelerinin kalkınması için güçlü finansal altyapı ve uzun vadeli kaynaklara ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Ruto, Afrika'nın Kovid-19 salgını, Avrupa ve başka yerlerdeki savaşlar ile küresel ekonomik krizlerden doğrudan etkilendiğini vurguladı.

Ruto, Afrika'nın tüm bu sorunların mağduru olmanın ötesinde, sadece Afrika sorunları için değil, küresel zorluklar için de gerçek çözümler üretmesi gerektiğini kaydetti.

Küresel finans ve bankacılık sektöründe Afrika ülkelerinin konumunun belirsiz olduğunun altını çizen Ruto, şöyle devam etti:

"Daha önce uluslararası finansal mimarinin reform önerisi kimse tarafından dinlenmiyordu. Bugün ise ABD'den Avrupa Birliği'ne, Çin'e kadar herkes bizim söylediğimiz gibi mevcut uluslararası finansal mimarinin adil olmadığını kabul etmiş durumda. Herkes bizimle aynı fikirde. Mesela Kenya olarak büyük bir oyuncuyuz ancak küresel finans sektöründe statümüz belirsiz. Yeni bir tartışma başlatmanın zamanı geldi. Böylece hepimiz neler olup bittiği konusunda eşit sese sahip olabiliriz.".

"Dijital devrim Afrika'da şu anda bir gerçekliktir"

Afrika kıtasında teknoloji ve dijital dönüşümün hızlı şekilde gerçekleştiğine dikkati çeken Ruto, bu dönüşümün Afrika'yı ileriye sıçratacağını ve bu alana odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Ruto, "Dijital devrim Afrika'da şu anda bir gerçekliktir ve teknolojinin bizi çok ileriye götürebileceğini görüyoruz. Genç ve teknoloji meraklısı nüfusumuz var. Mesela Afrika'da mobil telefonların kullanımı inanılmaz derecede yüksek." dedi.

Afrika Birliği'nin (AfB) reforma ihtiyaç duyduğuna değinen Ruto, yaklaşık 1,4 milyar kişinin ortak sesi olan birliğin Afrika için daha net, yüksek ve canlı ses haline gelmesi gerektiğini kaydetti.

Ruto, "Kıtadaki tüm ülkeler özgürleşti ve AfB'ye yeniden odaklanmamız gerekiyor. Ticaret ve yatırım ile barış ve güvenlik konularına odaklanmalıyız. Kıta çatışmalarla harap olmuş durumda ve her yerde savaş var. Çatışmaları yönetebilmeli, savaşı azaltabilmeliyiz. Böylece bu kıtayı 'yatırım kıtası' olarak odaklayabiliriz." diye konuştu.

Africa CEO Forum

Africa CEO Forum bu yıl Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenleniyor. Ruanda daha önce 2019'da foruma ev sahipliği yapmıştı.

Afrika'nın ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen devlet başkanlarının yanı sıra 3 bine yakın iş insanı, bankacı, yatırımcı, girişimci, siyasetçi ve bakan, iki gün boyunca düzenlenen panel ve oturumlarla kıtanın geleceğini tartışıyor.

Forumda, yapay zeka ve iş dünyası işbirliği, dijital dönüşüm, kalıtsal sorunlara çözümler, ticarette sınırların kaldırılması ve sınır ticaretinin artırılması gibi başlıklarda farklı konular konuşuluyor.

Kaynak: AA / Güncel

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