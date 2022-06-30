Kendisini terk eden eşini silahla yaralayan sanığa 'haksız tahrik' indirimiyle 13 yıl hapis

KAYSERİ'de kendisini terk eden, başkasıyla birlikteliğinden hamile eşi Göksel Deyerli'yi (29) tabancayla vurup yaraladığı suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası ile yargılanan Beşir Deyerli'ye (31) verilen 15 yıl hapis cezası, Yargıtay'ın bozmasının ardından 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 13 yıl 4 aya düşürüldü.

Bursa'da iki çocuk annesi Göksel Deyerli, 2019'un Ocak ayında 13 yıllık eşi inşaat işçisi Beşir Deyerli'yi terk etti. Beşir Deyerli, uzun süre aradığı eşinin izini Kayseri'de buldu. Bursa'dan Kayseri'ye gelen Beşir Deyerli, eşini telefonla arayarak, konuşmak istediğini söyledi. Beşir Deyerli, görüşme teklifini kabul etmeyen Göksel Deyerli'yi 15 Temmuz 2019'da Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi'nde başka bir erkekle yürürken gördü. Beşir Deyerli, otomobilden inip, eşi ile yanındaki Afganistan uyruklu Mohammed Fakiri'ye (31) tabancayla kurşun yağdırdı. Cep telefonu alım-satımı yapan Fakiri, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve Fakiri'den 6 aylık hamile olan Göksel Deyerli ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Deyerli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde yeniden yargılanan sanık Beşir Deyerli, duruşmaya SEGBİS aracılığı ile katıldı. Sanık avukatı Hacı Ağca ise duruşmada hazır bulundu. Yargıtay bozma ilamına uyulmasını istediklerini belirten avukat Ağca, "Müvekkil hakkında tahrik indiriminin en üst sınırdan yapılmasını istiyoruz" dedi. Son sözü sorulan sanık Beşir Deyerli de "Diyeceğim bir şey yok. Takdir dairenizin" ifadelerini kullandı. 1'inci Ceza Dairesi, sanık Beşir Deyerli'yi öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıl hapse çarptırdı. 'Haksız tahrik' indirimi de uygulayan 1'inci Ceza Dairesi, cezayı 13 yıl 4 aya indirdi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kararın Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verildiği belirtildi.