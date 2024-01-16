Kendisini Aldattığını İddia Ettiği Eşini Öldüren Şahıs Hakkında Rapor Talebi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kendisini aldattığını öne sürdüğü İran asıllı Türk vatandaşı eşi Kıymet Budak'ı (33) öldüren Şafak Budak'ın (53) yargılandığı davada mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespiti için Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne sevkine, eşi ile cep telefonu yazışmalarının incelenerek bilirkişi tarafından rapor haline getirilmesine karar verdi.

Olay, 23 Aralık 2022'de, Gölcük ilçesi Halıdere Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Şafak Budak, kendisini aldatmakla suçladığı 2 çocuğunun annesi eşi Kıymet Budak'ı bir restoranın bahçesinde tabancayla vurarak öldürdü. Şafak Budak'ın ağabeyi N.B., suçu üstlenip polise teslim oldu. Daha sonra Şafak Budak, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Şafak Budak çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ağabeyi N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İran asıllı Türk vatandaşı Kıymet Budak'ın cenazesi, morgdan alınması için 15 gün resmi bekleme süresinin bitmesinin ardından savcılığın izniyle Kocaeli Kent Mezarlığı'nda 'kimsesiz' statüsünde toprağa verildi.

CEZAİ EHLİYETİ ARAŞTIRILSIN TALEBİ

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bir önceki duruşmasında Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Şafak Budak'ın avukatı, sanığa şizofreni tanısı konulduğunu belirterek cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırılmasını talep etti. Bugün görülen duruşmaya ise Şafak Budak ve taraf avukatları katıldı. 'Suçu üstlenme' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan ağabeyi N.B. ise duruşmada yer almadı.

RAPOR BEKLENECEK

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Budak'ın gerek duyulması halinde gözlem altında tutulması ile akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespiti için Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne sevkine, öldürülen Kıymet Budak ile cep telefonu yazışmalarının incelenerek bilirkişi tarafından rapor haline getirilmesine karar verdi. Şafak Budak'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. (DHA)