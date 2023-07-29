Kemer'deki Orman Yangınında 800 Hektarlık Alan Etkilendi

HARİTA ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, Kemer'deki orman yangınının 800 hektarlık bir alana etki ettiğini belirtti. Hançer, yangının Manavgat yangınıyla kıyaslandığında daha küçük bir ölçekte olduğunu söyledi.

HARİTA ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, Kemer'de 5'inci gününde kontrol altına alınan orman yangınının 800 hektar civarında etki alanı olduğunu belirterek, "800 hektarı 1120 futbol sahası büyüklüğünde tanımlayabiliriz. Burada yanan alan ortalama 300 hektar civarında, bu da 420 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor. Manavgat'ta yaklaşık 60 bin hektar, yani 84 bin futbol sahası kadar alan yanmıştı" dedi.

Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi'nde 24 Temmuz günü başlayan orman yangını, 5'inci gününde kontrol altına alındı. Karadan ve havadan müdahale edilen yangında, birçok alan zarar gördü. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, 90'ıncı saatte kontrol altına alınan Kemer'deki orman yangınına ilişkin uydu görüntülerini incelediklerinde, yaklaşık 300 hektar alanın yandığını, 800 hektarlık alanın ise etkilendiğini açıkladı. Başkan Hançer, '800 hektarı yaklaşık 1120 futbol sahası büyüklüğünde tanımlayabiliriz. Burada yanan alan ortalama 300 hektar civarında, bu da 420 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor" dedi.

'MANAVGAT YANGININDA KEMER BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN YANDI'

Orman yangınıyla kaybedilen alanların büyük olduğuna dikkati çeken Okan Hançer, ' Manavgat yangınıyla kıyasladığımızda aslında Manavgat yangınında ne kadar büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Manavgat'ta 60 bin hektar, yani 84 bin futbol sahası büyüklüğünde alan yanmıştı. Kemer'in toplam alanı 53 bin hektar civarında. İkisini kıyasladığımızda aslında Manavgat'ta çok daha büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz" diye konuştu.

'ANTALYA'NIN ORMANLIK ALANI YÜZDE 56'

Vatandaşları orman yangınlarına karşı uyaran Okan Hançer, 'Türkiye'de en çok metrekare orman varlığına sahip şehir Antalya bölgesi. Yüzde olarak kent ve orman alanını kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 56 civarında. Orman yangınları da depremler, taşkınlar gibi birer doğa olayı. Bunlarla sürekli karşı karşıya kalacağız. Öncesinde Manavgat'ta, bugün de Kemer'de gördük. Önümüzdeki sene nerede olacağını bilemiyoruz. Bizim üzerimize düşen, kontrol altına alacak şekilde tedbirlerimizi geliştirdikten sonra orman yangınlarının afete dönüşmesinin önüne geçmek. Geçmişteki bazı önerilerimiz; erken uyarı sistemi, uzaktan algılama teknolojileri, kontrol ve tedbir anlamında uygulanabilecek yöntemler olarak söylenebilir" dedi. (DHA)