Kemer'deki orman yangınına yoğun müdahale

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kemer'deki orman yangınına 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildiğini açıkladı. Yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Bakan Yumaklı: "( Kemer'deki orman yangını) 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildi"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı, Kemer'deki orman yangınına 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya Kemer'deki orman yangınına 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildi. Yangının başladığı ilk andan itibaren 'Ormanın Kahramanları' cansiparane bir mücadele veriyor. Havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor" ifadelerine yer verdi.