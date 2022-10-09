Kemal Kılıçdaroğlu, Çydd Genel Başkanı Ayşe Yüksel'le Görüştü Güncel Haberler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve beraberindeki heyetle görüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve beraberindeki heyetle görüştü. Kemal Kılıçdaroğlu, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve beraberindeki heyeti bugün CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Kaynak: ANKA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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