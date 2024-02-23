Keçiören'de ilkokul öğrencisi sınıfta başını sıraya çarparak yaralandı

Ankara Valiliği, Keçiören'de bir ilkokul öğrencisinin sınıfta başını sıraya çarparak yaralanmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Keçiören ilçesi Halit Fahri Ozansoy İlkokulu öğrencisi Mira Şahin, perşembe günü teneffüs saatinde sınıf içerisinde başını sıraya çarpması sonucu yaralanmış ve okul idarecileri tarafından ilk müdahale sonrasında Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılarak birlikte sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.