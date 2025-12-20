Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Japonya ile 3,7 milyar dolarlık anlaşmalar imzaladıklarını bildirdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Japonya'ya ziyareti sırasında iki ülke arasında toplam tutarı 3,7 milyar dolarlık anlaşmalar imzalandığını bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 1. Orta Asya- Japonya Zirvesi'ne katıldı.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, zirveyi "tarihi" olarak nitelendirdi ve sıcak misafirperverliğinden dolayı Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'ye teşekkür etti.

C5+1 diyaloğunun Japonya'nın girişimleriyle başlatıldığını ve bu formattaki ilk "Orta Asya-Japonya Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın 2004'te yapıldığını hatırlatan Tokayev, bu olayın diğer büyük devletlerin Orta Asya ile benzer platformları başlatması için örnek teşkil ettiğini söyledi.

Tokayev, Japonya'nın ekonomik, bilimsel ve teknolojik ilerlemede öncü konumuna dikkati çekerek, Kazakistan'ın ortak projeleri hayata geçirmeye hazır olduğunu belirtti.

Geçen yıl Kazakistan ile Japonya arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 2 milyar dolara ulaştığını aktaran Tokayev, Kazakistan'ın Japonya'ya petrolün yanı sıra uranyum ve nadir toprak elementleri tedarik ettiğini kaydetti.

Tokayev, ziyaretinde Japonya ile Kazakistan arasında toplam değeri 3,7 milyar dolarlık 60'tan fazla anlaşma imzalandığını duyurdu.

Orta Asya'nın, Japonya'ya Avrupa ile ticareti açısından önemli ulaşım ve lojistik fırsatlar sunduğuna işaret eden Tokayev, bu bağlamda Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun artan rolüne dikkati çekti.

Tokayev, Japon hükümetinin Hazar Denizi'ndeki Aktau Limanı'nda gümrük işlemlerinin iyileştirilmesine katılma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dünyanın nükleer yakıt ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Kazakistan'ın karşıladığını dile getiren Tokayev, Kazakistan'ın ham madde potansiyeli ile Japonya'nın gelişmiş nükleer enerji teknolojilerini birleştirerek stratejik öneme sahip sektörde başarılı işbirliğine davet etti.