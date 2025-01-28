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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Nükleer Enerji Santrali İnşasını Hızlandırma Talimatı Verdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Nükleer Enerji Santrali İnşasını Hızlandırma Talimatı Verdi
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, artan elektrik kıtlığı nedeniyle ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşasını hızlandırmak üzere hükümete talimat verdi. Tokayev, gelecekte iki nükleer santralin daha inşası planlandığını açıkladı ve ekonominin çeşitlendirilmesi ile yeşil enerji çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümete artan elektrik kıtlığı nedeniyle ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşasını hızlandırma talimatı verdi.

Hükümetin yıllık değerlendirme toplantısına başkanlık eden Tokayev, aynı zamanda Oljas Bektenov başkanlığındaki kabineye yeni görevler verdi.

Tokayev, geçen yıl dünyadaki zor duruma rağmen ülke ekonomisinin büyümeye devam ettiğini ancak çözülmesi gereken sorunların olduğunu söyledi.

Özellikle ekonomiyi çeşitlendirme, yabancı yatırım çekme, turizm, transit, ulaştırma ve lojistik, e-ticaret sektörlerini geliştirme ile yapay zeka alanında acil atılımların gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Tokayev, "İklim gündemi de büyük değişikliklere uğrayacak ve bu da yeşil enerjinin geliştirilmesine yönelik yaklaşımların gözden geçirilmesini gerektirecek." dedi.

"Ülkemizin nükleer enerjiye ihtiyacı var"

Tokayev, artan elektrik kıtlığı nedeniyle ilk nükleer enerji santralin inşasını hızlandırma ve ülkede bir nükleer küme oluşturma çalışmalarına başlatma talimatı verdi.

Gelecekte 2 nükleer santral daha inşa etmeyi planladıklarını vurgulayan Tokayev, "İkinci nükleer santralin inşaatına ilişkin, meclis ve hükümetten teklif bekliyorum. Bir kez daha altını çizmek istiyorum ki; ülkemizin nükleer enerjiye ihtiyacı var. Onsuz Kazakistan'ın ileriye dönük gelişimi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Dezenformasyonla mücadeleye dikkati çekti

Tokayev, Kazakistan'ın dünyada güvenilir ve "orta güç" olarak adlandırıldığına işaret ederek, "Bu yüksek statü, yalnızca siyasi alanda değil her şeyden önce ekonomi, yatırım, bilim ve teknoloji alanlarındaki somut başarılarla desteklenmelidir." dedi.

Mevcut jeopolitik durumda, en yakın komşularıyla işbirliğinde yeni bir seviyeye geçilmesi gerektiğini bildiren Tokayev, ayrıca Çin, Rusya, ABD ve Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Asya ülkeleriyle büyük yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinin önemine değindi.

Tokayev, dezenformasyonla mücadeleye ve internet platformlarında yıkıcı içeriğin yayılmasının önlenmesine yönelik yasal düzenlemenin geliştirilmesine dikkati çekerek, "Kamuoyunu manipüle etmeyi, yetkilileri itibarsızlaştırmayı ve nefreti kışkırtmayı amaçlayan dezenformasyon ve medya aldatmacalarıyla daha fazla karşılaşıyoruz. Bu durum vatandaşların güvenliği ve ülkedeki istikrar açısından ciddi riskler yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Bektenov ise yakında Almatı bölgesinde ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşasına ilişkin anlaşmaları imzalayacaklarını vurgulayarak, ikinci ve üçüncü nükleer santrallerin inşası için yerlerin belirlenmesi amacıyla bölgesel analiz çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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