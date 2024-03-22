Kayseri ve Yozgat'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

Kayseri ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu.

Kayseri'nin yüksek kesimlerinde ve Erciyes Kayak Merkezi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü.

Tüm pistlerin açık olduğu kayak merkezinde kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı.

Erciyes'in eteklerindeki Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerine de 10 santimetre kar yağdı, sıcaklık sıfır dereceye kadar düştü.

Yozgat'ta da etkili olan kar yağışıyla kent merkezinde yüksek kesimler karla kaplandı, Çamlık Milli Parkı'nda güzel manzaralar oluşturdu.

Vatandaşlardan Ali İhsan Gezginci, AA muhabirine, "Kar çok yağsaydı sularımız bol olur, çiftçiye faydası olurdu. Çiftçinin yüzü gülerdi. Havalar kurak geçiyordu, bazı meyveler de çiçek açtı, bu kar onlara zarar vermiş de olabilir." dedi.