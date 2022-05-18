Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kente veda etti - Haberler

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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kente veda etti

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kente veda etti

Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliği görevine getirilen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kente veda etti.

KAYSERİ (AA) - Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliği görevine getirilen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kente veda etti.

Valilik önünden uğurlanan Günaydın, gazetecilere, görev süresi içinde elinden geldiğince kent için faydalı işler yapmaya çalıştığını söyledi.

Görevi boyunca siyasi parti temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların desteğini gördüğünü aktaran Günaydın, destek verenlere teşekkür etti.

Kentin sanayide, turizmde daha iyi yerlere geleceğine inandığını ifade eden Günaydın, "Cumhuriyet döneminde uçak fabrikasıyla başlayan sanayi hamlesi aralıksız devam ediyor. Kayseri'mizin tarımda, turizmde çok büyük potansiyeli var, inşallah daha da iyi olacak. Tüm Kayseri vatandaşlarımıza arzı veda ediyorum, haklarını helal etsinler, bende yana da helal olsun." dedi.

Vali Günaydın, kurum ve kuruluşların müdürleriyle tokalaşıp vedalaştıktan sonra kentten ayrıldı.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

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