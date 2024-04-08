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Kayseri Pınarbaşı'nda Belediye Başkanlığına Vali Yardımcısı Ömer Tekeş Görevlendirildi

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilen Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Belediye Başkanlığına Vali Yardımcısı Ömer Tekeş'in görevlendirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ilçede YSK tarafından iptal edildiği ve 2 Haziran'da yenilenmesine karar verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Pınarbaşı Belediye Başkanlığına, seçimlerin yenileneceği 2 Haziran'a kadar Valilik Makamının 07.04.2024 tarih ve ?E32463971250103422 sayılı oluru ile Vali Yardımcısı Ömer Tekeş görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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