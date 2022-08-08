Kayseri haberleri! Kayseri'de 3. kattan düşen çocuk yaralandı Kayseri bölgesinden gelen habere göre Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde apartmanın 3. katından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı. Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde apartmanın 3. katından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki dairenin balkonunda oynayan 3 yaşındaki M.E. aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.E. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Güncel AA / Müzahim Zahid Tüzün Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

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