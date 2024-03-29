Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, aramada 142 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.
Operasyona ilişkin emniyetin paylaştığı görüntüde, şüphelilerden birinin kaldırım taşının altına gizlediği uyuşturucuya aldığı görülüyor.