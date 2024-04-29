Kayseri'de Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Adnan Başyiğit'in kullandığı otomobil şarampole devrildi ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adnan Başyiğit (45) idaresindeki 38 ADN 306 plakalı otomobil, Malatya- Kayseri kara yolu Nalçık Bulvarı'nda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilin dışına savrulan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.