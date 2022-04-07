Kayseri'de kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Haberler

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Kayseri'de kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Kayseri'de enerji ve nakil hatlarından kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kayseri'de enerji ve nakil hatlarından kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Şahmelik Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta 240 metre enerji nakil kablosu, inşaat eldiveni, 5 kilogram eritilmiş bakır kablo, demir merdiven, demir kesme makası ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü B.T'nin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Hisarcık, Kayseri, Develi, Enerji, Güncel, Haberler

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