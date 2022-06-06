Başkan Büyükkılıç'tan 'İlk Yardım' vurgusu - Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi personeli için Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen İlk Yardım Semineri'ne katıldı, ilk yardımın ve doğru yapılacak ilk müdahalenin önemine vurgu yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür Anonim Şirketi (KAYMEK) ile Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü arasında 'İlk Yardım Kursu ve Sağlık Seminerleri Düzenlenmesine İlişkin' İş Birliği Protokolü çerçevesinde 'İlk Yardım Semineri' düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen seminere Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcı Dr. Figen Gürbeden, daire başkanları, ilk yardım uzmanları ve belediye personelleri katıldı. Genel ilk yardım bilgileri çerçevesinde, suni solunum ve kalp masajı, nefes yolu tıkanmaları ve kanama ile 1şok durumunda yapılacak müdahalelerin uygulamalı olarak anlatıldığı seminerde konuşan Başkan Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kamu kurum, kuruluşlarıyla dayanışmayı çok önemsediklerini dile getirdi. Sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu, uyum kültürü içerisinde belediyelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının da çalışmaları birlikte bir süreci atlattıklarını dile getirerek sorumluluğun bitmediğini, bunun da ilk yardım çerçevesinde olduğunu dile getiren Büyükkılıç, "Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Ama kul bazında tedbir almak da bizim sorumluluğumuz bağlamında" dedi. İlk müdahalenin önemine değinen Başkan Büyükkılıç; "Kendi kendimize ilk müdahaleyi nasıl yapacağımızı hepimiz öğreneceğiz. Kimsenin bir dakika sonra nerede duracağı konusunda garantisi yok, sağlık konusunda. O açıdan kimsenin bu dünyaya çakılıp kalacağını ya da bulunduğu yerde her zaman bulunacağını garanti etme yetisi de yok, yetkisi de yok. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Ama kul bazında tedbir almak da bizim sorumluluğumuz bağlamında. Olmazsa olmaz anlayışında. Basit bir yaralanmadan, bir trafik kazasından veya bir başka olaydan veya bir belirtiden sonra kafamızda bir soru işareti oluşturarak ilk yakınımızdaki sağlık tesisine ulaşmaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğiz" şeklinde konuştu. Büyükkılıç, ilk yardım çerçevesinde hekimlikte 'önce zararlı olmayacaksın, sonra faydalı olacaksın' diye bir tabir olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu;

"Örneğin bir trafik kazası olur, iyi niyetlisin, yerinden oynatmaman gereken bir canı tutar, kucaklar, ondan sonra da taşımaya çalışırken boynunda bir zedelenme var ise sen onu iyice darbeyle arttırarak tamamen hem kollarının, hem bacaklarının tutmadığı boyuta getirebilirsin. O açıdan, hekimlikte bir tabir var, önce zararlı olmayacaksın, sonra faydalı olacaksın. İlla faydalı olacağım diye bir şey yok. Tabloyu ağırlaştırmadığın için zararlı olmamak da bir faydadır. Burada üstatlarımız, fedakar canlarımız, her zaman, şehrimizin güzel insanları, şehrimize hizmet eden dostlarımız buradalar. Hiçbir şeyi önemsiz görmeyin sevgili kardeşlerim, değerli mesai arkadaşlarım. 'Ya ben bu ilk yardım semineriymiş, bunun bana ne faydası olacak, gitmesem olmaz mı' demeyin. Her zaman için bilginin insanlara faydası vardır. Zamanınızı en azından bu manada olumlu yönde değerlendirmek bile bir nimettir, lütuftur."

Seminer çerçevesinde ilk yardım uzmanları tarafından katılımcılara doğru ilk müdahalenin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak anlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Güncel