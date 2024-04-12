Kayseri'de Bayram Tedbirleri Kapsamında Dron ile Trafik Denetimi Yapıldı

Kayseri'de jandarma ekipleri bayram tedbirleri kapsamında dron ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri,

vatandaşların huzur ve güven içinde bayramı geçirmeleri için 5-11 Nisan'da 17.00-24.00 saatleri arasında, sorumluluklarındaki 4 bin 94 kilometre yol ağında dron ile trafik denetimi yaptı.

Toplam 11 bin 456 araç ve sürücü denetlendi, 612 araç ve sürücüye 1 milyon 506 bin 528 TL cezai işlem uygulandı, 55 sürücünün ehliyetine el konuldu, 119 araç trafikten men edildi, aranan 28 kişi yakalandı.

Öte yandan, 9 trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Bayram tatili süresince, il genelinde yoğunlaştırılmış olarak sabit, seyir ve havadan trafik denetimlerine devam edileceği bildirildi.