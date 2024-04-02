YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni Dijital Platformda Yayınlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni'nin 59'uncu sayısını dijital platformda yayınladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2010 yılından itibaren yayınlanan şehir bülteninin 59'uncu sayısı dijital platformdaki yerini aldı. Bültende, belediyenin gerçekleştirdiği hizmetler ve hayata geçirdiği projeler takip edilebiliyor.

Bu sayısında "Başımızın Tacı Kayseri" manşetiyle okurlarıyla buluşan bültende, 5 yılda yapılacak projelere de yer verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5 yılda 438 projeye ulaştıklarını, yeni dönemde de çok sayıda özel proje ve yatırımları vatandaşla buluşturacaklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni'nin dijital yayınına www.kayseri.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Yerel Haberler Belediye Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title